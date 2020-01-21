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Даже на еду не хватает: новые забавные фотожабы на зарплаты топ-чиновников в Украине

вторник, 21 января 2020, 22:07
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Скандал с размерами зарплат чиновников в Украине, который начался после обнародования оклада директора "Укрпочты" Игоря Смелянского, который оказался в два раза больше зарплаты президента США Дональда Трампа, набирает обороты.

В частности, в сети публикуют новые фотожабы на эту тему.

Поводом для новых карикатур стало заявление министра образования и науки Украины Анны Новосад со средней зарплатой в 63,4 тысячи гривен (по данным за 2019 год, - "Апостроф"), в котором она высказала недовольство своими доходами.

Так, на одной из фотожаб можно увидеть, как чиновники, перегоняя один другого, жалуются на маленький размер зарплат.

Как информировал "Апостроф" ранее,информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев.

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