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Зеленский жестко высказался о судьбе Кличко на должности главы КГГА: видео

среда, 22 января 2020, 14:59
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уволить с занимаемой должности главу Киевской городской администрации Виталия Кличко.

Соответствующее видео было опубликовано на странице пользователя Оксаны Костюкевич в Facebook.

На записи видно, как несколько неизвестных человек обращаются к главе государства с просьбой подписать указ об увольнении главы КГГА, поскольку тот якобы "пытается обжаловать постановление Кабинета министров". О каком именно постановлении идет речь мужчина не уточняет. Также он заявил президенту, что будет судиться с Кличко.

"Уберите Кличко, я вас умоляю, это не выборная должность", - заявил неизвестный мужчина.

В ответ президент уточнил, какой именно указ его просят подписать, и сказал: "я подпишу".

Следует отметить, что неизвестные подошли к Зеленскому во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране.

Как сообщал "Апостроф", прошлой осенью мэр Киева Виталий Кличко подал иск к правительству, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об его увольнении с должности главы КГГА. Также он написал заявление в полицию, в котором просит правоохранителей открыть производство относительно превышения служебных полномочий руководителем Офиса президента Андреем Богданом по поводу попыток уволить его с занимаемой должности.

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