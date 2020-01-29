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Кина не будет: появилась забавная фотожаба на резонансное назначение в Украине

среда, 29 января 2020, 23:37
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В сети жестко высмеяли назначение новой главы Государственного агентства по вопросам кино Марины Кудерчук.

Соответствующую карикатуру опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram.

Напомним, главой Государственного агентства по вопросам кино назначена Марина Кудерчук, которая с сентября 2019 года занимала должность заместительницы губернатора Запорожской области.

До перехода на должность заместителя губернатора Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Сперва она занимала должность заместителя директора, а затем получила должность директора.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли интересные данные о новой главе Госкино и ее совместные фото с Зеленским. В частности, стало известно, что Кудерчук лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским

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