Кина не будет: появилась забавная фотожаба на резонансное назначение в Украине

В сети жестко высмеяли назначение новой главы Государственного агентства по вопросам кино Марины Кудерчук.

Соответствующую карикатуру опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram.

Напомним, главой Государственного агентства по вопросам кино назначена Марина Кудерчук, которая с сентября 2019 года занимала должность заместительницы губернатора Запорожской области.

До перехода на должность заместителя губернатора Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Сперва она занимала должность заместителя директора, а затем получила должность директора.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли интересные данные о новой главе Госкино и ее совместные фото с Зеленским. В частности, стало известно, что Кудерчук лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским