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Превращается в инструмент политической борьбы: нардеп призвал уволить Сытника, чтобы сохранить НАБУ

вторник, 04 февраля 2020, 15:56
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что скандалы, связанные с деятельностью антикоррупционных органов в Украине, свидетельствуют об их политической мотивированности, и увольнение Артема Сытника должно стать одним из первых шагов для остановки деградации антикоррупционных институтов.

Об этом депутат заявил в статье для "Украинской правды".

"Концепция борьбы с коррупцией путем создания независимых органов выглядит замечательно в теории, однако на практике в дело вмешивается политическая культура и человеческий фактор. С началом президентства Владимира Зеленского антикоррупционные органы попали в ряд скандалов. В декабре 2019 года по решению суда директор НАБУ Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров - он не задекларировал дорогой отдых, который оплатили другие лица. Так главный антикоррупционный орган продолжает возглавлять человек, которого назвали коррупционером", - пишет депутат.

Депутат отметил, что после того, как этот факт был обнародован, он написал письмо президенту и главе парламента с требованием уволить Сытника и публично призвал его уйти с должности. На следующий день НАБУ провело обыски в здании одесского телеканала "Думская-ТВ", который принадлежит другу нардепа, и он назвал это местью.

Гончаренко напомнил, что в создание НАБУ вложили ресурсы как украинские налогоплательщики, так и международные партнеры. Но за годы работы НАБУ под руководством Сытника не было значительных результатов или разоблачений.

"НАБУ превращается в инструмент политической борьбы и без перезагрузки ожидать реальных результатов не приходится. Рыба гниет с головы, и, если не заменить Сытника, существует угроза развала всей институции", - отметил Гончаренко.

Депутат считает ситуацию с антикоррупционными органами тестом для президента Зеленского.

"Нужно не допустить деградации антикоррупционных институтов. Считаю, что первым шагом должно стать увольнение с должности Сытника. Нельзя оставлять на должностях людей, которые подтвердили свою неэффективность или ангажированность", - заметил он.

13 декабря 2019 Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменений постановление Сарненского райсуда от 6 сентября 2019 о признании Сытника виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч .1 ст. 172-5 КУоАП. Он был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Ранее в Киеве активисты вышли на протест против главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, они требовали его уволить поскольку тот признан виновным в коррупционном правонарушении.

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