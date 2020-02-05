Бороться за украинскую землю: Тимошенко обратилась к противникам земельной реформы

Президентское монобольшинство по сокращенной процедуре хочет разрешить иностранным бизнесменам купить 72% украинской земли, и в партии "Батькивщина" призывают противостоять такому решению.

Об этом сообщила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"В Верховной Раде без преувеличения будет исторический день, потому что завтра по сокращенной, синтетической процедуре, без рассмотрения всех поправок, могут нажать кнопки и оставить страну на сотни лет без земли. Если Крым и Донбасс - это 7% оккупированной территории, то если завтра будет принят этот закон, то будет оккупировано 72% территории Украины", - сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что правительство президента и большинство в парламенте, "лоббируя интересы мировых спекулянтов, хотят лишить Украину земли, аграрного комплекса, сел и ресурсов". Она назвала такие действия власти проявлением "антинародного курса, который ведет страну к краху".

"Завтра возле Верховной Рады собираются аграрии, ассоциации, профсоюзы, общественные организации, партии, которые не поддерживают распродажа земли. Я призываю всех граждан Украины прийти завтра в 9:00 в Верховную Раду и бороться за украинскую землю, за наше будущее и будущее наших детей!", - призвала Юлия Тимошенко.