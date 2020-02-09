Выросла в четыре раза: появились скандальные данные про зарплаты в новом Офисе генпрокурора

После увеличения размера должностных окладов прокурор в Офисе генпрокурора будет зарабатывать 29 тысяч гривен - не считая премий и надбавок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью заместителя генерального прокурора Виктора Чумака "Радио Свобода".

Ранее оклад прокурора в Офисе составлял 7 тысяч гривен. Таким образом он увеличился более, чем в четыре раза.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, требовать работу, а во-вторых, это позволит уменьшить коррупционные риски", - сказал заместитель генпрокурора.

По его словам, оклад прокурора местной прокуратуры будет составлять 23 тысячи гривен.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2019 года зарплата генпрокурора Руслана Рябошапки с учетом надбавок, доплат и премии составила 259 336 гривен.