Зеленский назначил нового начальника Ивано-Франковской области

Временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Виталий Федорив, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, соответствующий указ №44/2020 президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник, 10 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорива Виталия Васильевича", - говорится в указе.

На должности зампредседателя ОГА в компетенции Виталия Федорива были в первую очередь вопросы эффективного использования бюджетных средств в части первоочередной выплаты заработной платы работникам учреждений, финансируемых из местных бюджетов.

Бывший глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль проработал на этой должности всего полгода. По предложению президента Зеленского он был назначен министром развития общин и территорий, а также – вице-премьер-министром Украины.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Львовской областной государственной администрации.