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Грядут серьезные "ротации": появились новые детали о "перезагрузке" Кабмина

среда, 12 февраля 2020, 18:07
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В Кабинете министров планируют снять ряд министров и изменить структуру нескольких министерств.

Об этом рассказал руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью "Страна.ua".

Депутат отказался уточнять имена министров, которых вскоре уволят.

"Снимут нескольких министров. Но я не могу назвать, кого именно. Могу сказать, что в Кабмине будут изменения и с точки зрения должностей – старые уйдут, новые придут. И будут менять структуру министерств", - заявил Арахамия.

При этом глава фракции большинства в парламенте исключил возможность проведения внеочередных выборов, поскольку рейтинги "Слуги народа" могли упасть, и президентская партия может потерять монобольшинство.

"Проводить целую предвыборную кампанию очень дорого, и неизвестно, какой результат мы получим. Сейчас у нас впервые в истории есть монобольшинство. Никто сейчас не может дать 100% гарантии, что мы наберем монобольшинство снова на досрочных", – отметил нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве может появиться новый вице-премьер.

Ранее "Апостроф" представил прогноз относительно министров, которых могут уволить в ближайшее время в материале "Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука".

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