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По заданию "сверху": Сивохо анонсировал "загадочный" план по Донбассу

суббота, 15 февраля 2020, 19:47
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, который в начале февраля посетил Славянск бывшем членом фракции "Партии регионов" Татьяной Бахтеевой, чем вызвал волну гнева в сети, анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства, что касается Донбасса.

Об этом сообщает Украинформ.

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", – отметил он, не уточнив никаких деталей инициативы.

Вместе с тем член команды Сивохо Иван Толкачев уточнил, что платформа может быть представлена предварительно в среду, 19 февраля. По его словам, ее целью станет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".

"Эта платформа создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", – сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли данные о подготовке встречи Сивохо с главарями ДНР-ЛНР.

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