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Главу Офиса Зеленского заметили в ресторане с Гончаруком: фото и видео

понедельник, 02 марта 2020, 06:53
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Фото: Кристофер Миллер\Twitter

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук об отставке которого поговаривают уже давно, и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра" в воскресенье вечером, 1 марта.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на своей Twitter-странице, опубликовав фото, подтверждающее встречу, свидетелем которой он стал.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу, - отметил Миллер. - Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".

Кроме того, журналисту BuzzFeed News Татьяне Козыревой удалось снять видео, как Гончарук и Ермак уходят из ресторана. На кадрах видно, что украинские чиновники покидают место встречи по отдельности.

Как сообщалось, ранее появились новые детали созыва внеочередного заседания Рады, которое состоится в среду, 4 марта, где могут рассмотреть вопрос избрания нового премьер-министра.

Подробнее о том, кто проходит кастинг на место Гончарука и у кого наилучшие шансы занять кресло премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Опытный папа вместо нерадивого сына: кто станет премьер-министром Украины вместо Гончарука.

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