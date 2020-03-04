Работа в Кабмине и квартира в России: что известно про нового главу Минсоцполитики

Марина Лазебная стала новым министром социальной политики Украины. На этом посту ее утвердила на заседании 4 марта Верховная Рада.

Лазебная в должности главы Минсоцполитики сменила Юлию Соколовскую.

Марине Лазебной 44 года. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность – "экономист-менеджер".

Лазебная работала в структуре Министерства экономики, в том числе, на должности заместителя начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции. Также была главным специалистом управления социальной политики и труда Секретариата Кабинета министров, директором Департамента труда и занятости Минсоцполитики.

В 2013-2014 годах возглавляла Государственную службу занятости Украины (до ее упразднения).

До августа 2019 года, когда ее назначили главой Государственной социальной службы, занималась частным предпринимательством. В октябре 2019 года она покинула пост главы Госсоцслужбы.

Согласно данным декларации за 2019 год Лазебная заработала 481 тысячу гривен.

Вместе с сыном владеет квартирой в Киеве площадью 63 квадрата. В Киевской области владеет вместе с отцом частью жилого дома площадью 103 квадратных метра и квартирой в родном селе – Песковке.

В полной собственности у Лазебной есть квартира в России площадью 31, 7 квадратных метров. Ею Марина Лазебная владеет с 2009 года.

В декларации также указаны два элитных автомобиля: у мужа Audi Q7 за 2 миллиона 418 тысяч гривен, у сына – Lexus RX 200T за 1 миллион 656 тысяч гривен. Обе машины – 2017 года выпуска.

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