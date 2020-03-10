Тимошенко рассказала о связях лоббистов рынка земли в "Слуге народа" с рейдерами

В "Батькивщине" считают, что введением "рынка земли" в Украине занимаются рейдеры и латифундисты, которые планируют дешево скупить или даже отобрать у украинцев черноземы.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в Facebook, комментируя расследование "Наши деньги".

"Посмотрела расследования "Наших денег", как идеологи "земельной реформы" захватили агрофирму Киевской области, а выведенные с предприятия миллионы внесли в кассу партии президента. Журналисты фактически подтвердили то, о чем я говорила с самого начала. Эту авантюру "слуги народа" придумали с единственной целью - лишить людей последнего, земли. И подобных примеров по стране множество", - отметила лидер" Батькивщины ".

Тимошенко напомнила, что о коррупции на высшем уровне и очевидном конфликте интересов председателя аграрного комитета Сольского "Батькивщина" заявляла открыто и публично. В декабре было подано официальное обращение в НАБУ.

"Взывать к президенту сегодня нет смысла. Он в курсе. Именно он является главным покровителем аферы. А еще он не сдает своих, каких бы преступлений те не совершали. Остается надеяться, что надлежащую оценку изложенным в расследовании фактам дадут правоохранители", - отметила председатель партии.

Юлия Тимошенко убеждена, что "остановить мегаавантюру Зе-команды" под силу только украинским гражданам - они на всеукраинском референдуме, отметила политик, смогут решить судьбу земли, которую "власть хочет передать за бесценок в руки глобальных спекулянтов".

"Только референдум поможет уберечь нашу землю от иностранных проходимцев и их здешних слуг, случайно оказавшихся у руля страны", - резюмировала Юлия Тимошенко.