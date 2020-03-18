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Не можем экономить на гражданах: Тимошенко призвала власть реструктурировать госдолг

среда, 18 марта 2020, 10:15
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Распространение коронавируса и экономический кризис потребует изменения государственной политики, и власти не время экономить на защите украинцев ради иностранных кредиторов – она должна немедленно начать переговорный процесс по реструктуризации государственного долга.

Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "НАШ".

"Надо немедленно говорить о реструктуризации долга. Я вообще удивлена, что до сих пор не ведется такой разговор. У нас треть расходов бюджета идут на обслуживание и возврат долгов. А этого стране сейчас делать нельзя", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена, что власть должна разработать индивидуальный подход для каждой отрасли, чтобы помочь стране оправиться от последствий той ситуации, которая сложилась.

"Мы, например, во время кризиса в 2009 году для металлургической отрасли делали одни меры, для химической - другие, для аграрного комплекса была еще другая программа спасения. Но сейчас у власти этого нет. Я предложила помощь нашей команды. Мы не хотим, чтобы в этих условиях было разделение на власть и оппозицию. Мы - одна национальная команда и все те вещи, которые я делала и во время кризиса, и во время эпидемии, я готова не просто выложить по пунктам, я готова вместе с властью проходить это и помогать", - отметила Юлия Тимошенко.

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