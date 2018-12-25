​Судья, разрешивший "Беркуту" разогнать Евромайдан, попал в новый скандал

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о незаконном восстановлении в должности ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой скандальным судьей Евгением Абловым.

Об этом Супрун написала в Facebook.

Сообщается, что 20 декабря Аблов принял решение, согласно которому суд приостановил действие приказа МЗ Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора.

"Это не первое решение судьи, которое компроментует украинскую судебную систему", - отметила Супрун.

Она пишет, что во время Революции Достоинства именно Аблов дал постановление, которым обязал "Беркут" разогнать протестующих 9 декабря 2013 (на самом деле решение он принял 9 декабря, а штурм состоялся в ночь с 10 на 11 декабря).

"Сегодня Аблов один из самых богатых украинских судей. В сети есть много резонансных материалов насчет средств судьи и его семьи. Например, что его сын имеет миллионы на счетах вроде как благодаря чрезвычайно успешному бизнесу, которым начал заниматься еще в студенческие годы. Или о приватизации и продаже Абловым служебной квартиры по более 9 млн грн (квартиру он получил через две недели после решения о разгоне Майдана, приватизировал в 2015 году, - ред.)", - отмечает Супрун.

Также она напомнила, что Аблов является фигурантом уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения, которое ведет НАБУ.

В Минздраве называют решение Аблова о возобновлении Амосовой "судейским беспределом" и указывают почему:

- Суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом г. Киев.

- Вопреки законодательству, суд лишил НМУ им. А. А. Богомольца органа управления, поскольку запретил Министерству здравоохранения осуществлять управленческие функции. Согласно ЗУ "О высшем образовании", МЗ Украины является учредителем, собственником и распорядителем средств государственного университета НМУ им. А.А. Богомольца. Вместо этого суд решил владельца, который может возглавлять университет, и фактически передал управление финансами Екатерине Амосовой. Это может привести к нарушению прав студентов и работников, а также к неэффективному использованию государственных средств, поскольку большая часть финансирования состоит из средств государственного бюджета.

В Минздраве также отметили, что это решение фактически отбирает право студентов на качественное медобразование.

Как сообщал "Апостроф", среди кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований Украины (ГБР) были люди с крайне сомнительными целями и репутацией (в том числе и Аблов).