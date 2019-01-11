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​Убийство сотрудника УГО в Киеве: очевидец раскрыл новые детали конфликта

пятница, 11 января 2019, 08:44

Убивший госохранника Василия Хмелюка боксер Петр Очеретяный вел себя агрессивно и позволял себе много оскорблений.

Об этом рассказал брат вдовы Алексей, который был за рулем автомобиля, передают "Надзвичайні новини".

Жена погибшего Алина Хмелюк объяснила, что в машине было шесть человек, в числе которых двое маленьких детей, и ее с малышами были вынуждены увезти сразу же в начале конфликта, - так сильно ругался Очеретяный.

"С оскорблениями. Была агрессия. Он хотел то ли чтобы мы начали унижаться, то ли я не знаю. Вася сделал ему замечание: "Слушай, разговаривай хотя бы нормально", и после этого он неожиданно бьет Васе в лицо. И все", - рассказал Алексей.

Губы Хмелюка были в рвоте, его жена и друзья не знали, что делать, пытались вытащить ему язык, расстегивали рубашку, - но спасти не смогли.

Как сообщал "Апостроф", сторона обвинения обжаловала решение Печерского суда Киева выпустить под залог боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Госохраны.

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