​Не передают письма и игнорируют просьбы: узник Кремля рассказал о своем заточении

Украинский моряк Владимир Терещенко, которого удерживают в СИЗО "Лефортово", не получает писем от родных, а также жалуется на плохие условия содержания.

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в пятницу, на своей странице в Facebook.

"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.

Также Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидание.

По ее словам, в камере холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но это не дало никаких результатов.

Еще она говорит, что у Терещенко начали болеть зубы.

Как сообщал "Апостроф", 26 января в Москве провели акцию в поддержку украинских моряков, плененных во время атаки России в Азовском море.