Тимошенко требует вернуть наказание чиновников за незаконное обогащение

Юлия Тимошенко зарегистрировала проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которые возвращают ответственность за незаконное обогащение чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как известно, 26 февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 368-2 УК, декриминализировав таким образом ответственность за незаконное приобретение состояния должностными лицами.

Это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения уголовных коррупционных правонарушений.

Кроме того, по информации НАБУ детективы расследуют факты незаконного обогащения на сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств, а среди подозреваемых - судьи, прокуроры, народные депутаты, бывшие и действующие руководители органов государственной власти.

"Поэтому Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Это фактически открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и совершения уголовных коррупционных правонарушений", - убеждена автор документа Тимошенко.

Принятие проекта закона должно исправить ситуацию: дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 и установить уголовную ответственность должностного лица за приобретение в собственность активов незаконным способом.