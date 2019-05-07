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​Суд принял решение по известному добровольцу, устроившему стрельбу в Киеве

вторник, 07 мая 2019, 21:09
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Оболонский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства добровольцу и ветерану военных действий в зоне ООС Владимиру Регеша с позывным "Санта", который ранил в пабе журналиста.

Об этом сообщает издание TheBabel.

На время проведения следствия суд отдал добровольца на поруки народным депутатам Оксане Корчинской, Егору Соболеву, Андрею Левусю, Сергею Высоцкому и Андрею Антонищаку.

На суд поддержать добровольцев пришли несколько десятков собратьев, активисты "С14" и народные депутаты, которым суд отдал на поруки Владимира Регеша.

Во время судебного заседания защита добровольца попросил журналистов выйти из зала судебных заседаний, поскольку это дело "частное". Во время оглашения меры пресечения представителям СМИ разрешили вернуться.

Как сообщал "Апостроф", Киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.

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