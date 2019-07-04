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​Стала известна роль олигарха Косюка в решение суда не регистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

четверг, 04 июля 2019, 10:24
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Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Михаил Смокович, принимая решение отказать в регистрации действующего нардепа Александра Онищенко кандидатом на внеочередных парламентских выборах, среди прочего, мог действовать в интересах олигарха и близкого к экс-президенту Петру Порошенко Юрия Косюка.

Об этом "Апострофу" стало известно сразу от несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Заказчиком решения выступил Юрий Косюк через экс-зама главы АП Алексея Филатова", - отмечает собеседник издания.

По его словам, интерес Косюка состоит в том, что на 93-й мажоритарный округ он ведет свою креатуру - директора "Мироновского хлебопродукта" (МХП) Александра Жукотанского, и таким образом "зачищает" округ от конкурентов.

"Онищенко, как рейтинговый кандидат в округе, разумеется, Косюку помеха. А так как суды до сих пор покупаются и контролируются окружением Петра Алексеевича – это было легко провернуть. Для понимания, такое решение стоило Косюку 200 тысяч долларов", - отмечает осведомленный собеседник "Апострофа".

Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом в депутаты беглого нардепа Александра Онищенко. Однако, ЦИК во второй раз отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы.

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