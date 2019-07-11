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Писатель Ив Гандон и суд: сети повеселила "фантастическая" история с мэром под Киевом

четверг, 11 июля 2019, 17:55
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Тетиевский Апелляционный суд Киевской области закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области со словом "гандон", полностью став на его сторону.

Об этом сообщает издание "Судебный репортер".

Согласно материалам дела, мужчина встретился с мэром Русланом Майструком на собрании по вопросу зарыбления реки Роська. В ходе встречи несколько граждан публично высказали свое неодобрение деятельностью мэра, и будущий ответчик заявил, указывая на мэра, что "этот гандон пишет и распространяет неправду".

В отношении виновника происшествия был подан иск и районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну. Однако сам мужчина вину не признал и уточнил, что в ходе своего обращения к мэру имел в виду французского писателя Ива Гандона (Yves Gandon, годы жизни - 1899-1975).

Киевский апелляционный суд пересмотрел видео конфликта и пришел к выводу, что словом "гандон" в контексте разговора мужчина действительно мог сравнить мэра с упомянутым писателем-фантастом, поскольку посчитал, что тот распространяет фантастическую информацию. Дело было закрыто, с мужчины сняты все обвинения.

Как сообщал "Апостроф", 9 июля, Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава оккупированного Российской Федерацией Крыма Петра Михальчевского. Его обвиняют в государственной измене.

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