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Кандидат в депутаты Прокопив подал в суд на телеканал "1+1" из-за клеветы

пятница, 19 июля 2019, 16:27
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Кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 211 Владимир Прокопив будет судиться с телеканалом "1+1" из-за распространения недостоверной информации.

Об этом кандидат сообщил на своей странице в Facebook.

Ложные сведения о Владимире Прокопиве были обнародованы 15 июля 2019 в программе "Деньги". В телеэфире его обвинили в подкупе избирателей и использовании нечестных избирательных технологий. Соответствующий судебный иск в размере 5 млн гривен уже зарегистрирован.

"Информация обо мне, распространенная каналом, не соответствует действительности. Даже не специалист может легко увидеть, что показанное видео может быть сфабрикованным. К тому же, на скорую руку и некачественно. Некоторые каналы чувствуют свою полную безнаказанность, не проверяют данные, а может, и намеренно подают ложную информацию для введения граждан в заблуждение и влияния на результат выборов", - подчеркнул Владимир Прокопив.

Он отметил, что такими действиями телепроект "Деньги" нанес ущерб его деловой репутации, чести и достоинству. Владимир Прокопив решил защищать свое имя в суде.

"Недопустимо для достижения своих целей оскорблять десятки людей и влиять на результаты выборов, используя грязные манипуляции. Надо выходить к людям, рассказывать, что ты сделал и что планируешь. А не прятаться за партийным брендом", - отметил Владимир Прокопив.

Также инициативная группа граждан, чьи персональные данные были опубликованы, подали коллективный иск о защите чести и достоинства. Кроме того, написали заявление в Национальную полицию о преступлении против равноправия в зависимости от их политических убеждений. Иск и заявление подано на одного из кандидатов в народные депутаты от Голосеевского района, который не имея доказательств и фактов, обнародовал персональные данные сотен людей и обвинил их в подкупе.

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