RU  UA  EN

суббота, 17 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 августа

15:05
"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости
15:05
Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ
14:38
Падение военного вертолета под Львовом: появились важные данные про экипаж
14:37
Смертельный пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: появились фото и видео с высоты
14:30
Все проигрывают: британский боксер сделал громкое заявление перед супербоем с Ломаченко
14:10
Исследование не подтверждает получение ДТЭК сверхприбылей от "Роттердам+" - эксперт
14:07
Трое неадекватов устроили стрельбу в киевском пабе: опубликованы фото
14:04
Знаменитый российский курорт ушел под воду: появились впечатляющие видео потопа
13:32
Трагедия в одесском отеле: основные версии пожара и данные о жертвах
13:27
Влиятельные международные институции поддержали реформу управления госбанками в Украине
13:13
Шевченко назвал состав сборной Украины на сентябрьские матчи
12:59
Украинские пограничники разгневали сети конфискацией оружия для "Битвы Наций": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ

суббота, 17 августа 2019, 15:05
переглянути новину українською

Новое решение о мере пресечения для заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака было вынесено 17 августа, однако оно пока не вступило в силу.

Об этом заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда – приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование", – отметила она.

Матяш объяснила, что таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. Но оно по сути касается другого человека, поскольку в нем ошибочно указано отчество Грымчака.

Адвокат также опубликовала в Facebook постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу. Это постановление вступит в силу через пять дней, если не будет подана апелляция, или после рассмотрения апелляции, если адвокат все же решит обжаловать это решение.

В то же время Матяш добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак может быть освобожден, поскольку в документах прокуратуры и в вердикте суда была допущена ошибка.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Меня удивили большие суммы наличными у кандидатов в Антикорруп­ционный суд - судья Верховного суда Литвы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: