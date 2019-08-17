Скандал с решением суда по Грымчаку: адвокат опубликовала интересный документ

Новое решение о мере пресечения для заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака было вынесено 17 августа, однако оно пока не вступило в силу.

Об этом заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

"УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда – приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование", – отметила она.

Матяш объяснила, что таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. Но оно по сути касается другого человека, поскольку в нем ошибочно указано отчество Грымчака.

Адвокат также опубликовала в Facebook постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу. Это постановление вступит в силу через пять дней, если не будет подана апелляция, или после рассмотрения апелляции, если адвокат все же решит обжаловать это решение.

В то же время Матяш добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак может быть освобожден, поскольку в документах прокуратуры и в вердикте суда была допущена ошибка.