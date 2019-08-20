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Отставка главы "всесильного" суда Киева: стало известно о новом повороте

вторник, 20 августа 2019, 18:37
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Во вторник, 20 августа, Высший совет правосудия (ВСП) отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, такое решение ВСП принял, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Сам Вовк заявил журналистам, что "юридической перспективы это дело не имеет… имеет только политический контекст".

Как сообщал "Апостроф", 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Вскоре появились детали дела против "всесильного" киевского суда - выяснилось, что готовятся подозрения четырем судьям.

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