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Фальшь и месть: что пишут в сети о вердикте суда по Пашинскому

понедельник, 07 октября 2019, 21:30
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Фото: Цензор НЕТ

Украинцы бурно отреагировали на решение суда в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

В частности, некоторые в приговоре суда заподозрили что-то неладное. Так, по мнению лидера Автомайдана Алексея Гриценко, решение о такой мере пресечения "как-то очень жесткое". Некоторые, наоборот порадовались такому вердикту, тонко намекнув, что теперь очередь бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года в виде ареста сроком до 4 декабря 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пашинский рассказал в деталях о своем "бегстве" из Украины.

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