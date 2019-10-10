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В САП скрыли результаты экспертизы по "Роттердам+" от суда: адвокат получила подтверждение

четверг, 10 октября 2019, 11:24
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Адвокат Ирина Одинец заявила, что в распоряжении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть результаты экспертизы, подтверждающие экономическую обоснованность принятия ценообразовывающей формулы "Роттердам+".

Об этом адвокат сообщила в Facebook.

По ее словам, ранее в СМИ появилась информация, что в НАБУ манипулируют результатами экспертизы. Адвокат обратилась к судье с просьбой предоставить стороне защиты эти документы.

"Прокурор Виталий Пономаренко подтвердил, что такие экспертизы действительно есть, но САП может выбирать, что предоставлять судье, а что нет. И не считают нужным предоставлять именно эти экспертизы. По факту прокурор признал, что уважаемая экспертная организация - Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имеет мнение отличное от мнения НАБУ и САП, поэтому пользоваться его выводами они не хотят. Как и не хотят предоставлять эти экспертизы суду, хотя ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо обязывает полно и беспристрастно изучить обстоятельства производства и выявить как те обстоятельства, что разоблачают, так и те, что оправдывают подозреваемого или обвиняемого. Мы же наоборот имеем яркий пример того, как прокуроры скрывают от суда невыгодные им экспертизы", - написала Одинец.

По мнению адвоката, "манипулировать общественным мнением по делу "Роттердам+" у НАБУ и САП выходит очень удачно".

"Теперь мы понимаем, что идет манипуляция не только в медиа, но и в суде, и в работе с экспертной оценкой. Это подтверждает политическую мотивированность этого дела и подтасовку доказательств со стороны НАБУ", - подчеркнула она.

Ранее издание "Дело" опубликовало расследование, согласно которому САП пыталась манипулировать экспертизой в деле "Роттердам+" По мнению издания, попытки склонить экспертов к нужным выводам при проведении экспертиз могут свидетельствовать о наличии в действиях прокурора САП признаков должностных, а может и уголовных, преступлений.

Формула "Роттердам+" была введена Постановлением НКРЭКУ. Согласно данного постановления в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С открытием в Украине конкурентного рынка электроэнергии (1 июля 2019 года) формула прекратила действие. Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в 2018 году заявила, что благодаря формуле "Роттердам+" население сэкономило 40 млрд грн.

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