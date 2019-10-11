Ну и кто легитимный? Сеть взбудоражило странное решение суда по главе КСУ

В Административном суде приняли решение восстановить в должности уволенного ранее главу Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, при этом "старый" глава КСУ остается в должности.

Об этом сообщил на своей странице в Facebookбывший замглавы Администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов.

Он отметил, что ранее суд возглавлял функционер времен Януковича, который якобы сделал вклад в отмену статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. При этом в отношении его также идет коррупционное расследование.

"Административный суд только что восстановил Станислава Шевчука Главой Конституционного Суда. Решение суда подлежит немедленному исполнению и теперь у нас в стране сразу два председателя КС. Сейчас КС возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области", - заявил Портнов.

В комментариях пользователи пошутили относительно судебной коллизии и предложили главам КСУ составить совместный график и работать посменно.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре Окружной административный суд Киева восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".