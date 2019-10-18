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Суд над Гладковским в Киеве: на митинг под здание вышел Нацкорпус, фото

пятница, 18 октября 2019, 23:38
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В пятницу, 18 октября, под здание Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где проходит заседание по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, на митинг вышли представители Нацкорпуса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство УНИАН.

Несколько десятков человек у стен суда скандируют "Гладковского за решетку". Они вышли на митинг с флагами "Нацкорпус".

Суд рассматривает жалобу адвокатов бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на его задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Гладковского подозревают в двух преступлениях: недекларировании дорогостоящей покупки - портрета "Лицо войны" и лоббировании закупок санитарных машин для Минобороны у компании, принадлежащей Свинарчуку - у корпорации "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно отреагировали на задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского во время выезда за пределы Украины в четверг, 17 октября.

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