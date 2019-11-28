Нацбанк подал иск в суд на депутата от "Слуги народа": всплыли резонансные детали

В Киеве Соломенский районный суд открыл производство по иску Национального банка к народному депутату Александру Дубинского о защите деловой репутации регулятора.

Об сообщается на сайте НБУ.

В учреждении уточнили, что Дубинский осуществляет "целенаправленную информационную атаку" на НБУ, и предположили, что за ней стоит экс-собственник "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

Нацбанк призвал нардепа опровергнуть информацию, распространяемую против регулятора в аккаунте DubinskyPro, а также в YouTube и Facebook относительно "организации воровской схемы по выводу банков с рынка" руководством центрального банка.

"Депутат сообщил, что руководство Национального банка в лице председателя НБУ Якова Смолия и первого заместителя председателя Екатерины Рожковой якобы организовало "воровскую схему", которая заключается в целенаправленном выведении банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета", - отметили в НБУ.

Также были опровергнуты сведения, изложенные Дубинским в его передачах о выплатах беглому олигарху Сергею Курченко и якобы схемах по закрытию банков.

"Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру Радикал Банка ООО "Промышленная инновационная компания". Официальное опровержение по этому вопросу Национальный банк уже публиковал в сентябре", — сказано в сообщении.

Также Национальный банк опубликовал форму, которую Дубинский должен распространить на своих аккаунтах, чтобы претензии были сняты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Национальном банке заявляли о сфокусированной атаке в форме "спекуляций и клеветы" и "проплаченых митингов", а также о попытке насильственного вторжения "титушек", которые якобы финансируются Игорем Коломойским.