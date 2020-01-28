Суд жестко наказал боевика ДНР, устроившего стрельбу по "копам" в Киеве

Подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Киеве ночью на 25 января боевика группировки "Оплот" решением суда взяли под стражу на 2 месяца.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, о решении суда по указанному делу рассказали в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Также спикер МВД рассказал о предыдущих судимостях задержанного.

"Подозреваемый рецидивист судом взят безальтернативно под стражу сроком на 2 месяца. В 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям УК, в 2009 там же в Донецке - еще одна судимость за одной. Надеемся, коллеги-правоохранители из спецслужб тщательно отработают этого преступника", - заявил Шевченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне ООС на Донбассе был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который подозревается в пособничестве боевикам.