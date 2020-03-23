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Правосудие при коронавирусе: как будут работать украинские суды во время карантина

понедельник, 23 марта 2020, 17:18
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В Верховной Раде Украины разрабатывается законопроект о функционировании судебной системы в условиях карантина и чрезвычайного положения.

Об этом сообщает член правового комитета Сергей Демченко на своей Facebook-странице.

По его словам, в сфере осуществления правосудия из-за введенного карантина возникли существенные сложности. Потому рассматривается вариант осуществлять деятельность дистанционно. Но при этом основная деятельность судов будет сохраняться и особенно это касается решения приоритетных дел.

Демченко опубликовал предложенные пункты в законопроекте:

Как сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Илья Емец поставил ультиматум, что уйдет в отставку, если Верховная Рада не примет законопроект о чрезвычайном положении уже 24 марта. По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять рекомендации Минздрава.

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