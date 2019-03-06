Тимошенко подписала меморандум с молодыми активистами Винницкой области

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве с лидерами 15 молодежных, студенческих и спортивных общественных организаций Винницкой области.

Документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики, участия молодежи в процессе принятия решений по вопросам формирования и реализации молодежной политики в Украине, передает пресс-служба "Батькивщины".

Четкий план действий для достижения этих целей прописан в Новом курсе, инициированном Тимошенко и разработанном вместе с молодежью. В частности, стратегия развития этого направления будет предусматривать, обеспечение молодых людей рабочим местом и внедрение в Украине системы микрокредитования.

По словам лидера партии, молодежь, которая хочет иметь свой бизнес, должна получить долгосрочные микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план.

Также новая молодежная политика невозможна без упрощенной системы ипотечного кредитования, убеждена председатель партии. Речь идет о замене непосильного для семьи первого взноса (25-30%) специальным страхованием рисков. Кредиты будут долгосрочными - от 10-15 и более лет, чтобы ежемесячные выплаты не разрушали бюджетов семей, и под 3% годовых, а не абсурдные 20%, как сейчас.

Восстановление помощи при рождении ребенка, который был во времена премьерства Тимошенко, также будет способствовать созданию для молодежи достойных условий жизни: пособие на первого ребенка составит 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а на третьего и более - 150 тыс. грн.

"В Новом курсе наука и образование определены в качестве приоритета развития Украины. Это значит, что финансы и организационные усилия государства будут направлены в эту сферу. И мы получим хороший результат", - отметила кандидат в президенты, отметив, что делает ставку на молодежь при переходе на инновационную экономику.

В частности, стратегия Тимошенко будет предусматривать гарантии бесплатного высшего образования для добросовестных и успешных студентов. Повышение стипендии, качественные условия проживания и повышение зарплат педагогам, по крайней мере до уровня Польши - это также станет неотъемлемой частью для привлечения талантливых людей в страну.

Присутствовавший на встрече вице-президент "Футбольной ассоциации студентов Винницкой области" Валерий Комар отметил, что в Виннице есть мощная команда «Батькивщины молодой", есть общественные организации, которые поддерживают Тимошенко.