Тимошенко пообещала за три года поднять агропромышленный комплекс

Новый курс предусматривает смену устаревшей непригодной для современного мира сырьевой экономики на экономику инновационного развития. Это позволит поднять всю страну.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с жителями Деснянского района Киева.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула, что пришло время Украине перестать быть сырьевым придатком Европы. Именно за экспортом переработанной продукции будущее украинского АПК, убеждена она.

Тимошенко отметила, что Украина поставляет миру миллионы тонн зерна, но наши аграрии ничего из этого не получают.

"Мы засыпаем мир нашим зерном, взбиваем на него цены и наши аграрии не получают ничего. Другие страны, которые покупают наше зерно, производят из него корма, муку, макаронные изделия и торгуют готовой продукцией в мире. Они все делают на нашем сырье, но мы получаем с нашей земли - 0, а мир - триллионы доходов", - объяснила политик.

Новая власть должна будет способствовать тому, чтобы наши аграрии перерабатывать сырье в готовую продукцию. Так, инициированный Тимошенко Новый курс Украины будет предусматривать возможность аграриям взять долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, правильную налоговую систему - введение единого налога на гектар земли (остальные налоги убираются), систему поддержки и дотаций.

"Мы за 3 года будем иметь не 18 млрд евро, а 180 млрд от торговли готовой продукции - это 2 ВВП страны и только из одной отрасли", - отметила лидер партии.