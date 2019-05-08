Аналитики спрогнозировали состав новой Рады при голосовании по открытым спискам: инфографика

Если бы выборы в Раду прошли 31 марта по открытым спискам, то партия Владимира Зеленского могла бы получить 145 мандатов в новом парламенте.

Об этом идет речь в статье, подготовленной консалтинговой компанией K&KGROUP.

Как утверждают авторы статьи, кроме партии Зеленского в Раду вошли бы партии Порошенко и Тимошенко.

"76 и 65 мандатов было бы у "Солидарности" и "Батькивщины". Получили бы 56 мандатов партия Бойко и 33 – партия Гриценко, Ляшко – 26 мандатов", - говорится в материале.

Как пишут аналитики, в парламент высокий шанс попасть имеют партии, которые сегодня находятся вне Верховной Рады.

"По данным моделирования, в Раду вошли бы партии Вилкула (20 мандатов) и Смешка (29 мандатов)", - написано в материале.

В K&K GROUP рассказали, что согласно новому кодексу разные регионы получат разное количество мандатов – в счет берется не количество проживающих избирателей в округе, а их активность на выборах.

"Изменится и география представительства. В общем, наибольшее представительство получила бы Днепропетровщина - 31 депутат. А это плюс 14 мандатов к уже существующим 17. Депутатов из Львовщины будет на 16 больше, чем сегодня (28 - по новой системе, 12 - по существующей)", - утверждают в K&K GROUP.

Аналитики посчитали, что Харьковщина согласно новому кодексу получила бы плюс 15 мандатов, и Одесская - плюс 9 мандатов. На одного депутата меньше получит Луганщина.

В статье также анализируются риски нового законодательства.

"Сохраняются риски, присущие мажоритарной системе: скупку голосов и другие манипуляции вряд ли удастся искоренить только с помощью измененной системы выборов. Более того, местные феодалы будут полезны и по новой системе - их роль даже возрастет. Кроме того, для верхней части списков сохранятся недостатки действующей "закрытой" системы: место в списке определяться заранее лидером партии и "акционерами", - уверены аналитики.

Как известно, ВР в первом чтении поддержала проект нового Избирательного кодекса в 2017 году. Депутаты планируют принять закон в целом до выборов 2019 года.