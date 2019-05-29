Партия Ляшко станет оппозицией в новом парламенте - эксперт

"Радикальная партия" Олега Ляшко после выборов в Верховную Раду займет в парламенте место оппозиционной политической силы.

Такое мнение высказал социолог Алексей Боровский на своей странице в Facebook.

Эксперт считает, что проходной барьер на предстоящих выборах станет "ревизией со стороны населения".

"На парламентских выборах проходной барьер будет выполнять роль социального контроля. Пройти его смогут, как новые проекты, так и те, кто найдет в критике Зеленского свой потенциал", - говорит социолог.

Также Боровский спрогнозировал, какое именно место может достаться "Радикальной партии" Ляшко в переизбранной Верховной Раде.

"Например, Радикальная партия Олега Ляшко, которая фактически сразу начала критиковать президента и своими действиями демонстрирует готовность занять место оппозиции в новом парламенте. У нас избиратели любят выбирать между двумя полюсами, одни - это те, кто у власти, другие - кто с ней борется", - констатировал социолог.

Ранее Ляшко неоднократно критиковал Зеленского за принятые решения, в частности, за кадровые назначения.