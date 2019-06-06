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Тимошенко является лучшей кандидатурой на пост премьер-министра - нардеп Рыбчинский

четверг, 06 июня 2019, 12:55
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Депутат Евгений Рыбчинский считает, что только союз Юлии Тимошенко и президента Владимира Зеленского обеспечит евроинтеграцию и общее благополучие для страны.

Об этом он заявил, комментируя свое вступление во фракцию партии "Батькивщина" для издания "Украинская правда".

По его словам, он выбрал команду Юлии Тимошенко, поскольку считает ее профессиональной и имеющей реальное влияние на политические и экономические процессы в стране.

Он написал, что даже при самых позитивных результатах выборов, у партии нового президента все равно не будет в новой Верховной Раде 226 голосов, необходимых для создания коалиции, и наиболее полезным для страны будет вполне логический союз политических сил Зеленского и Тимошенко.

"Все равно "Слуга народа" будет искать себе партнеров. Ими могут быть кто угодно, от "За Життя" до "Батькивщины". Кто угодно кроме партии Петра Порошенко. И дай Бог, чтобы Владимиру Александровичу хватило житейской мудрости, чтобы остановить свой выбор на Юлии Тимошенко с ее "Батькивщиной". Иначе - реванш пророссийских сил и фиаско всех европейских стремлений Украины", - предостерег он.

Союз "Слуги народа" и "Батькивщины", по мнению Рыбчинского, обеспечит евроинтеграцию и общее благополучие для людей.

"По моему личному убеждению, только этот симбиоз новых лиц в политике и нового экономического курса способен вывести страну из политического, экономического и социального кризисов", - убежден он.

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