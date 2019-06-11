RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

11 июня

11:42
Океан пафоса: в сети высмеяли заявление Вакарчука про украинских политиков
11:39
Зеленский уволил еще двух топ-чиновников
11:34
​Самоубийство бензопилой: в Херсоне разгорается скандал из-за смерти члена опасной секты
11:23
Стало известно о смерти путинского генерала по кличке "Тамбов", воевавшего на Донбассе: фото
11:12
Туристический автобус попал в смертельное ДТП в Турции: опубликованы фото
11:08
"Шахтер" остался без главного тренера
10:56
Названы фамилии 10 кандидатов на пост премьер-министра Великобритании
10:54
В Украину приедет легендарная Катрин Денев: причина визита
10:43
У боевиков на Донбассе заметили мощную "игрушку" из России: фото
10:41
​В Казахстане устроили ночную "охоту" на участников массовых протестов: фото и видео
10:37
Новинский рассказал о стратегии объединенной оппозиции по установлению мира на Донбассе
10:20
Испанский топ-клуб готовится к тяжелым переговорам с "Динамо"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Океан пафоса: в сети высмеяли заявление Вакарчука про украинских политиков

вторник, 11 июня 2019, 11:42
переглянути новину українською

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук несмотря на громкие лозунги, так и не представил качественно новых лиц в составе своей политической силы, включив в список бывших чиновников при правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Об этом написала у себя на странице в Facebookнародный депутат Украины Виктория Сюмар.

Также она подчеркнула, что сам Вакарчук был некоторое время народным депутатом в Верховной Раде.

"Не удержусь. Цитата крутого певца Вакарчука: "все, что было до нас в политике, надо поставить в музей истории". Я так понимаю это о членах 10-ки партии Голос - замминистра экономики в правительстве Яценюка Юлию Клименко, первого замминистра образования правительства Яценюка Инну Совсун и помощника Гройсмана Ярослава Железняка или может о бывшем нардепе самом Вакарчуке? Так это "надежда нации" или "клиенты музея истории"?", - заявила она.

Сюмар отметила, что риторика популярного певца, а ныне политического деятеля, мало чем отличается от стандартного популизма его предшественников.

"Или это просто такая политтехнологическая манипуляция, которая просто элементарную логику заменяет примитивной эмоцией? Западный подход к политике, ага", - отметила нардеп.

Как сообщал "Апостроф", 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку ее списка для участия в досрочных парламентских выборах.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: