Океан пафоса: в сети высмеяли заявление Вакарчука про украинских политиков

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук несмотря на громкие лозунги, так и не представил качественно новых лиц в составе своей политической силы, включив в список бывших чиновников при правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Об этом написала у себя на странице в Facebookнародный депутат Украины Виктория Сюмар.

Также она подчеркнула, что сам Вакарчук был некоторое время народным депутатом в Верховной Раде.

"Не удержусь. Цитата крутого певца Вакарчука: "все, что было до нас в политике, надо поставить в музей истории". Я так понимаю это о членах 10-ки партии Голос - замминистра экономики в правительстве Яценюка Юлию Клименко, первого замминистра образования правительства Яценюка Инну Совсун и помощника Гройсмана Ярослава Железняка или может о бывшем нардепе самом Вакарчуке? Так это "надежда нации" или "клиенты музея истории"?", - заявила она.

Сюмар отметила, что риторика популярного певца, а ныне политического деятеля, мало чем отличается от стандартного популизма его предшественников.

"Или это просто такая политтехнологическая манипуляция, которая просто элементарную логику заменяет примитивной эмоцией? Западный подход к политике, ага", - отметила нардеп.

Как сообщал "Апостроф", 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал первую двадцатку ее списка для участия в досрочных парламентских выборах.