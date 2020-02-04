Не ведитесь: в сеть попала переписка нардепов по громкому закону в Раде, фото

В сети опубликовали снимок сообщений главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии из чата "Зе! Депутат" в Telegram, в котором он убеждает депутатов голосовать за изменения в Конституцию по вопросу сокращения количества народных избранников.

Фото было опубликовано изданием "Буквы".

Глава фракции утверждал, что изменения вносятся не под перевыборы.

"Голосуем 226. Потом 300 уже не факт, только после единства во фракции. Говорил только что с президентом. И не ведитесь на манипуляции, что это под перевыборы. Это не правда. Голосуем", - пишет Арахамия.

Также в переписке есть сообщения главы президентской фракции после голосования.

"Кто не голосовал, готовьтесь объяснять свою позицию журналистам. Перед этим прочитайте программу партии, которую представляете", - написал депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее депутаты Верховной Рады отказались принять постановление о доработке законопроекта №1014 по поводу изменений в Конституцию Украиныотносительно расширения полномочий президента.