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В Украине появится единая веб-платформа о деятельности местных депутатов

среда, 26 декабря 2018, 12:20

Веб-платформа "Аттестация депутатов местных советов" станет первой и единственной независимой веб-платформой, которая станет источником постоянно обновляемой информации о деятельности местных депутатов, интерактивных визуализации, детальной информации о деятельности местных депутатов, мониторинговых данных и экспертных заключений.

Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда "Видродження".

Веб-платформа аккумулирует все информационные и аналитические продукты общественной кампании Аттестация депутатов местных советов, которая сейчас охватывает 17-ть областей: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Краматорске, Днепровскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Полтавскую, Кропивницкую, Черкасскую, Ровенскую, Львовскую, Ивано-Франковский, Хмельницкий, Луцкий городские советы, а также Одесский областной совет и еще 5-ть городских советов Одесской области.

Платформа будет предлагать:

  • Интерактивную презентацию персональных оценок всех охваченных инициативой депутатов с возможностью рейтингования и сравнения, как по комплексным результатам оценки, так и по отдельным показателям деятельности, как по всем советам, так и по выбранным
    Платформу для постоянного размещения информационно-аналитических материалов о деятельности местных депутатов, охваченных инициативой;
    Источник полезной и проверенной информации о деятельности местных депутатов: реестры частных интересов депутатов, карты приемных местных депутатов и графики приема депутатов, отчеты местных депутатов и т.п.

Запуск платформы в публичный доступ состоится в середине 2019 года.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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