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Тимошенко высказалась по поводу финансирования малых и средних городов

суббота, 02 февраля 2019, 11:47

Возрождение малых и средних городов является одним из ключевых пунктов стратегии Нового курса.

Об этом заявила Юлия Тимошенко, находясь в Миргороде.

По ее словам, для этого должна быть пересмотрена налоговая и бюджетная политика государства, отмечает она. В частности, 100% налога с доходов физических лиц должны оставаться в распоряжении местных общин.

"Если бы вам оставили все, что зарабатывает город, никакая помощь государства не была бы нужна. Но сегодня на местах оставляют лишь 60% налога с доходов физических лиц, а 40% просто отбирают", - заявила лидер "Батькивщины".

По мнению Тимошенко, децентрализация в исполнении нынешней власти свелась к тому, что большую часть денег, которые зарабатывают города, государство изымает у них и возвращает лишь крохи в виде субсидии и субвенции. Это не только ограничивает возможности общин, но и делает их зависимыми от столичных чиновников.

"Мы обязательно изменим эту порочную практику, и города получат то, что им принадлежит по праву", - подчеркнула кандидаты в президенты.

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