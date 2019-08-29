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Посольство США в Украине активизировало работу с Харьковской областью

четверг, 29 августа 2019, 18:12
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Глава Харьковской области Юлия Светличная встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Во время встречи, как сообщила Юлия Светличная на своей странице в Facebook, речь шла о продолжении антикоррупционных программ в Харьковской области, структурных изменениях в экономике, развитии бизнеса и различных программах.

Встреча прошла при участии Стефани Холмс, директором отдела по правоохранительным вопросам посольства США. Со Стефани Холмс руководитель области встречалась двумя неделями ранее в Харькове, где чиновницы обсудили совместные проекты, реализуемые в правоохранительной сфере, сферах безопасности и антикоррупционной деятельности.

В сотрудничестве Харьковской области и США в последние годы наблюдается положительная динамика. В частности, за прошлый год внешнеторговый оборот Харьковщины с США вырос более чем на 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в эту страну.

"США уделяют большое внимание Харьковской области, востоку Украины и проектам, которые мы реализуем. Мне очень приятно, что наше сотрудничество только укрепляется и расширяется", - сказала руководитель области.

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