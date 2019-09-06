К чему готовиться Украине в ближайшие 10 лет: названы четыре ключевых сценария

В последующие 10 лет в Украине возможно развитие четырех ключевых сценариев.

Об этом сообщает информационное агенство "Укринформ", ссылаясь на слова Вадима Скибицкого, представителя Главного управления разведки Минобороны.

"В июле 2019 мы завершили описание среды безопасности вокруг Украины на период до 2030 года. Впервые в рамках оборонного обзора Главное управление разведки, структурные подразделения Генштаба, других разведывательных органов, Национальный университет обороны, Национальная академия наук Украины совместно работали по сбору и анализу всей информации, касающейся развития ситуации в мире, в Европейском регионе и вокруг Украины. Все это делалось для того, чтобы определить перспективу на 10 лет - как будет развиваться ситуация вокруг Украины", - отметил он.

По его словам, всего в следующие 10 лет возможны 8 сценариев, требующих применения военной силы. Но также из них выделяются четыре ключевые.

"Это стандартный подход ведущих стран мира, в том числе стран НАТО, когда они планируют свою работу на 10 лет и более. Потому что как раз в этот период можно спланировать программы не только Вооруженных сил, но и программы развития вооружения, военной техники. Мы определили, наиболее актуальные вызовы и угрозы для Украины, что нужно делать для недопущения перерастания угроз в вооруженную агрессию. На основе описания среды безопасности были разработаны возможные военно-политические сценарии, требующих применения военной силы. Всего обработано восемь сценариев, при этом в четырех из них ведущую роль будут играть ВСУ", - рассказал Скибицкий.

Он более подробно описал четыре сценария для Украины в будущем.

"Первое, это вооруженная агрессия против нашего государства. Второе, это внутренний конфликт на территории нашего государства, который может быть поддержан извне. А это по сути нынешний вооруженный конфликт на востоке нашего государства, который поддерживается Российской Федерацией. Следующий - это возможный пограничный конфликт. Такой пограничный конфликт может быть даже спровоцирован за счет проведения специальных операций. И четвертый сценарий - это возможно втягивание Украины в противостояние между мировыми державами. Если говорить об этом аспекте, мы видим насколько сейчас идет такое мощное противостояние между США и НАТО и Российской Федерацией. И Украина стала "серой зоной" для России. Именно поэтому РФ наращивает группировку у наших границ. И мы проанализировали - может ли Украина быть втянута в этот конфликт. Кстати, он может возникнуть также в странах Балтии. И мы знаем - насколько Россия активно работает там, используя гибридные методы", - подчеркнул эксперт.

Он подтвердил, что такая аналитическая информация разведки влияет на принятие решений руководством Украины.

"Во-первых, мы стараемся объективно информировать руководство государства, военное руководство в отношении всех событий, которые происходят вокруг Украины, планов и намерений РФ, как агрессора, других стран относительно Украины, затрагивающих наши интересы. Я говорю не только о военном аспекте. Та же сфера борьбы с терроризмом, вопросы незаконной миграции и тому подобное. Это уже региональные угрозы, которые все больше проявляются в современных условиях", - заявил представителя Главного управления разведки Минобороны.

Он пояснил, как при таких данных разведки могут появляться политические заявления Трампа и Макрона о возвращении России к "большой семерки".

"Когда мы говорим об описании среды безопасности, то мы четко там прописали, что сегодня мировое устройство будет претерпевать изменения. Основные игроки, которые есть - это США, Китай и РФ. Китай - это сила, которая стремительно наращивает свою мощь не только экономическую, но и военную. Те документы, которые они рассматривают и принимают относительно Стратегии национальной безопасности и концепции развития ВМС, направленные на обеспечение интересов Китая уже как глобального игрока. Это все необходимо учитывать, хотя дальнейшее развитие событий будет происходить не за один день", - сказал Скибицкий.

Он тоже описал сегодняшнюю ситуацию.

"Вот сегодня РФ и США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в следующем году истекает срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответственно, если эти страны снова выйдут из этого договора, то это прямой путь к усилению конфронтации, наращивание вооружений - и это все будет влиять на Украину в экономическом, политическом и военном плане. Непременно это побудит руководство нашего государства к принятию решений, каким путем идти дальше, как строить внешнюю политику. Сейчас все государственные органы работают над основными положениями проекту Стратегии национальной безопасности Украины. Это документ, который должен выйти осенью этого года, должен определить основные направления внешней политики, военного строительства и других приоритетов, касающихся обороны государства. Этот документ будет определять наше развитие на ближайшие пять лет. Я уверен, что вся информация, поступающая в том числе и от ГУР, будет учтена в этих ключевых документах нашего государства", - подытожил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", одним из решений конфликта на Донбассе может стать превращение оккупированных территорий в "украинскую Чечню".