Ирпенский горсовет объявил о бойкоте из-за давления прокуратуры

Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении 13 ноября однодневного бойкота из-за давления со стороны прокурора Киево-Святошинского местной прокуратуры Юрия Дмитруня.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета, передает Newsweek.

В горсовете просят прощения за неудобства, мэрия не будет работать 13 ноября и возобновит свою работу 14 ноября.

"Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре откроем детский сад на Курортной и начнем строительство школы. Наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров дорог. Пока мы открывали объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу — делать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам — только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий", — отметил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что была парализована работа юротдела: "В юротделе горсовета работает несколько сотрудников. Свое рабочее время мы вынуждены тратить на сотни судебных процессов и однотипные иски прокуратуры, представительство в десятках уголовных производств против работников горсовета и коммунальных предприятий. При этом, производство по заявлениям совета закрываются на следующий день после открытия без следственных действий. Мы вынуждены вносить заявления о преступлениях за решения судов, а против совета дела открываются с молниеносной скоростью. Разве это объективная работа местной прокуратуры?".

"С 2016 года, когда я начал работать в совете, здесь постоянно проходят обыски. Изымается тендерная документация, проекты, бухгалтерия. Не дает реализовывать инфраструктурные объекты в Ирпене, изымаются личные вещи сотрудников (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки), до сих пор не возвращены. После голосования на сессии стали вызывать каждого депутата на допрос, по объяснению их голосований. Что это, как не давление на местное самоуправление? Во время обсуждения моей кандидатуры на должность и.о. городского председателя — секретаря совета мне начались звонки от следователей о вызове на допрос. Не успел я выйти из сессионного зала, после избрания, как мне сказали, что против меня открыто производство. Поэтому 13 ноября горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Дмитруня", — заявил и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов.

"Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание "разорвать всех". Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководство ГПУ", — добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.