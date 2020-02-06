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В Николаеве депутаты обратились к Зеленскому с просьбой поддержать инвестора завода "Океан"

четверг, 06 февраля 2020, 18:22
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Депутаты Николаевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода "Океан".

Об этом стало известно 6 февраля в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает РБК-Украина.

В ходе сессии владелец завода "Океан" Василий Капацына рассказал о проблеме, которая сложилась на предприятии в связи с наложением ареста.

"В декабре 2018 года у Николаева возникла возможность возродить кораблестроение. На заводе работает 700 человек, а фонд зарплаты составляет 12 млн гривен. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелейший крест - восстановить завод. Мы его смогли возродить, привлекли 6 иностранных контрактов. Мы вышли на сотрудничество с госконцерном в Италии. Есть, о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но, завод арестовали", - сказал Капацына.

Он отметил, что из-за ареста имущества, был нанесен тяжелый удар по репутации завода, что может привести к очередной остановке его работы и превращения его в "кустарную мастерскую".

"Это лопнет как мыльный пузырь. Я не встану на колени перед прокурорами. Хочу, чтобы меня услышали, что удар, который нанесли, поставил под сомнение возможность этот завод сохранить как судостроительный. Не знаю, что делать дальше", - добавил он.

Глава фракции "Европейская солидарность" в Николаевском городском совете Елена Киселева призвала депутатов поддержать завод "Океан" и не позволить государству его "уничтожить".

"Никому не позволительно воровать у николаевцев надежду! "Океан" стоял, Николаев имел надежду восстановить кораблестроение и, если нужно, будем драться, всеми законными способами. Нас не нужно нянчить, не нужно к нам лезть. Закон един для всех", - заявила Киселева.

Депутат горсовета Наталия Горбенко отметила, что совет обязан поддержать "внутреннего инвестора".

"Все, что происходит внутри завода "Океан" - происходит под лозунгом: "Патриотизм. Профессионализм. Порядочность". Мы по отношению к этому предприятию должны повести себя так же", - добавила Горбенко.

13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Единственным основанием для ареста послужил допрос Игоря Игнатова, который в 2013 году был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за участие в ОПГ "Капитошки" (группировка захватывала МТП "Южный" и торгово-офисный центр в Киеве).

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