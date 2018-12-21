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​В России топ-чиновника нашли мертвым в гостинице: фото

пятница, 21 декабря 2018, 14:59

В Махачкале в номере гостиницы найден мертвым Андрей Афонин, советник главы правительства Дагестана Артема Здунова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Предварительно установлено, что 47-летний чиновник скончался от сердечного приступа в гостиничном номере.

До приезда в Дагестан Афонин работал главой Фонда поддержки предпринимательства в Татарстане.

Причина смерти устанавливается. Пока остается неизвестным, где и когда пройдут похороны политического деятеля.

Как сообщал "Апостроф", в столице России Москве покончил жизнь самоубийством миллиардер и политик-соратник президента РФ Владимира Путина Валерий Воробьев.

Воробьев выпрыгнул с 12 этажа. Отмечают, что супруга миллиардера во время самоубийства находилась дома, но "крепко спала".

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России автомобилист сделал замечание водителю военного грузовика, в ответ из машины высыпали солдаты и побили его.

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