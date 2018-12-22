В Одессе умер известный снайпер

В Одессе скончался старейший олимпиец и снайпер Второй мировой войны Юрий Никандров.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Он умер в пятницу, 21 декабря, на 96-м году жизни. Никандров был одним из первых одесских олимпийцев советского периода, неоднократным чемпионом мира и Европы по стендовой стрельбе, участником Второй мировой войны.

Юрий Никандров родился 22 ноября 1923 года в Москве, еще в школе добился высоких результатов в стрельбе, заслужив значок "Ворошиловский стрелок". В 1941 году был мобилизован, всю войну прослужил снайпером, убил 48 немецких солдат и трех офицеров. Был несколько раз ранен.

"После войны занялся спортом и добился высоких результатов. Участник Олимпийских игр 1952, 1956, 1960 годов, чемпион мира 1958 и 1963 годов, серебряный призер чемпионата мира 1954 года, чемпион Европы 1955, 1959, 1963 и 1967 годов, серебряный призер чемпионата Европы 1965 года, 12-кратный чемпион СССР, восьмикратный обладатель Кубка СССР, 36-кратный чемпион Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря в Киевском военном госпитале скончался военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Гребенюк. А 16 декабря при загадочных обстоятельствах умер известный львовский активист Игорь Коцюруба. Родные и близкие мужчины предполагают, что его убили. Также на Донбассе был убит снайпером боевиков украинский боец. Им оказался Денис Лошкарев, активист Майдана, доброволец и волонтер.