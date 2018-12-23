На Донбассе ликвидирован боевик по кличке "Синий": фото

В зоне военного конфликта на Донбасе ликвидировали еще одного боевика.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"14.10.2018 г., пополнилась очередным бойцом, только всплыла инфа в соцсетях. Симоненко Андрей "Синий или Гиена" из Донецка", - написал он.

Ликвидированный боевик входит в базу "Миротворец". Ему было 42 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР-ЛНР за сутки понесли большие потери в пятницу, 21 декабря. В этот день украинские военнослужащие ликвидировали 4 оккупантов и 3 ранили. Помимо этого, в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.