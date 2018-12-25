Новогодний "груз 200": Минобороны России оконфузилось с военным фотокалендарем

В Министерстве обороны России к новогодним праздникам выпустили календари и оконфузились.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Андрей Дихтяренко на своей странице в Facebook.

"Вот это у них самоирония. "Подснежники" - это же 200-е, которых находят по весне?", - написал он, имея ввиду ликвидированных бойцов "груза 200".

Календарь в электронном виде может скачать каждый желающий.

"Рады представить вам наш календарь "Армия России" на 2019 год", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", украинские военные также опубликовали красочный календарь на 2019 год. На его страницах изобразили события, к которым были причастны бойцы. Они фиксировали их в течение года. На большинстве фотографий изображены бойцы 93 ОМБр во время выполнения боевых задач, учений или просто в бытовых ситуациях.