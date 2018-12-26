В Украине из-за лютующей непогоды закрыли целую область: тысячи людей в плену

Из-за непогоды в Украине Полтавская область остается закрытой на въезд транспортных средств.

Об этом 26 декабря сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Полтавская область остается закрытой на въезд, но открытой на выезд", - сказал он.

По его словам, заблокированными на территории области остаются 1,5 тысячи транспортных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, движение в Полтавской области остается осложненным в Глобинском районе, протяженностью около 3 км.

Также движение ограничено на 22 км автодороги М-03 "Киев-Харьков".

Кроме того, ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской и Черкасской областях, а в Днепропетровской области снято ограничение движения.

По данным спасателей, всего оказана помощь в буксировке более 870 транспортным средствам, в которых находилось около 1 тыс. 950 человек.

В результате осложнения погодных условий обесточены 163 населенных пункта в семи областях, а именно: Днепропетровская - 109, Полтавская - 33, Кировоградская - 12, Луганская - 3, Харьковская - 4, Черкасская - 1 и Донецкая - 1.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился уточненный прогноз погоды на Новый год.