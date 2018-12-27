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Крымчан возмутило "превращение" озера под Феодосией в землю:фото

четверг, 27 декабря 2018, 11:46

Оккупанты отдали озеро Кучук-Аджиголь под Феодосией под застройку для гостиничного комплекса, засыпав его землей.

Об этом в Facebook сообщил крымский общественник и блогер Александр Талипов в свое время работал помощником первого вице-премьера "правительства Крыма".

По его словам в 2016 году, экс-глава "администрации" Феодосии Станислав Крысин подписал соглашение на 22 млрд рублей для строительства туристско-рекреационного и жилого комплекса "Межозёрье" на территории между двумя Аджигольскими озёрами.

"Все эти цифры о привлеченных инвестициях эта лапша на уши народу, 22 млрд ни бюджет, ни кто либо не увидит, этом деньги, которые инвестор готов потратить на проект, на свой проект, чтоб получить ещё более огромные деньги от продажи недвижимости", - отметил блогер.

Талипов утверждает, что на днях на озере появилось откадастрированные участки под гостиничное обслуживание.

"Смело так размещены прям в озере, спутниковые снимки однозначно показывают - это озеро, водная гладь. Оказывается так можно? Не знал. Тем более генеральный план не принят, а жители села Береговое единогласно против проекта, но этот не помешало изменить вид разрешённого использования на гостиничную застройку и получается никого не смутило, что застройка будет идти в озере?

Активист также пояснил, что общественные слушания были в конце в марте 2017 года, и на них было принято решение, что отданная под застройку территория это не озеро, "а зона между озером и озером".

"Ну логично, если часть озера засыпать, то можно получить участок "между озером", - заключил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали скрепные фото из "Крымнаша".

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