Патриарх Кирилл припугнул последствиями переименования УПЦ (МП)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что смена названия Украинской православной церкви приведет к масштабным акциям протеста по изъятию храмов УПЦ.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ вслед за этими изменениями должны последовать репрессии, конечно. И совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов", - сказал патриарх.

Также он отметил, что народ в Украине "сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами". В связи с этим предстоятель РПЦ призвал усилить молитвы о "сохранении мира на братской украинской земле" и сохранении Украинской православной церкви.

Как сообщал "Апостроф", в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не собираются менять название и будут обращаться в Конституционный суд. А глава информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент назвал принятый украинским парламентом закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата "популистским".